Το ολικό... lifting του ΠΑΟΚ Β - Μεταγραφές, ανανεώσεις και αποχωρήσεις

Ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ Β θα κάνει σέντρα στη φετινή Superbet League 2 - Οι αφίξεις, οι αποχωρήσεις, οι ανανεώσεις και τα... προσεχώς.

Αρκετές αφίξεις -από την Κ19- ακόμα περισσότερες αποχωρήσεις και ένας ολοκαίνουριος ΠΑΟΚ Β που θα έχει ξανά τον Ντάνι Πονς στην άκρη του πάγκου. Μία από τις λίγες ανανεώσεις από την περσινή ομάδα. Υπενθυμίζεται πως η φετινή Superbet League 2 θα διεξαχθεί με τη μορφή ενός ενιαίου ομίλου 16 ομάδων με τους τέσσερις τελευταίους να υποβιβάζονται και τους δύο πρώτους να κερδίζουν την άνοδο στη Super League 1.

Η έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27 προβλέπεται να γίνει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί δίχως play offs και play outs. Μετά από ένα δεκαήμερο προπονήσεων στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, οι ασπρόμαυροι αναχωρούν για τα Χάνια Πηλίου, όπου θα διεξαχθεί το φετινό βασικό στάδιο προετοιμασίας, που θα ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου.

Τα φιλικά «τεστ» με ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο

Στις 5 Αυγούστου την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί το πρώτο φετινό φιλικό του ΠΑΟΚ Β με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου. Η έδρα του αγώνα δεν έχει ακόμα σφραγίσει, με το Π. Μαγουλάς του Βόλου ή το γήπεδο της Πορταριάς να είναι οι δύο εναλλακτικές. Στις 9 Αυγούστου οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στο AEL FC Arena την ΑΕΛ που υποβιβάστηκε φέτος από την Super League 1, πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Θα ακολουθήσουν τα φιλικά με τον Πανσερραϊκό στις 13/8, στις 19/8 με τον Φοίνικα Πολίχνης, στις 22 ή 23/8 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις 29/8 με το Εθνικό Νέου Κεραμιδίου.

Αρκετές οι εναλλακτικές στους τερματοφύλακες, υπάρχουν κενά στην άμυνα

Ελάχιστες οι προσθαφαιρέσεις στις θέσεις των κίπερ, καθώς ο Βασίλης Νικολακούλης παρέμεινε στο ρόστερ ενώ «μονιμοποιούνται» οι Βασίλης Τσιντσόλης και Στάθης Μπελερής από την Κ19. Στην πρώτη ομάδα από πέρσι ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ενώ και ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Λεβαδειακό να του ρίχνει... ματιές. Αποχώρησε ο Αντώνης Στεργιάκης.

Πιο «κενό» μοιάζει το ρόστερ στην άμυνα και κυρίως στα άκρα. Στα δεξιά υπάρχει ο Γιώργος Κούπενος που επιστρέφει από τον σοβαρό τραυματισμό του μαζί με τον Παύλο Τσιότα που ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Κ19. Στ' αριστερά αντίστοιχα ο Έντι Ντούνγκα θα πάρει τη... μερίδα του λέοντος με τον Βασίλη Πασαχίδη, ενώ και ο Κωνσταντίνος Βυρσωκινός ανεβαίνει από την Κ19 ως εναλλακτική λύση.

Παρελθόν οι Πέδρο Λούκας - Κάρλος Χιμένεθ αλλά και ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης που πήρε μεταγραφή στην Κηφισιά. Πηγαίνοντας στα στόπερ οι Γιώργος Κοσίδης και Δημήτρης Μπαταούλας θα αποτελέσουν το βασικό δίδυμο όταν δεν «προβιβάζονται» στην πρώτη ομάδα, ενώ αξιόπιστες λύσεις και γνώστες της κατηγορίας είναι και οι Άλκης Αβράμπος, Δημήτρης Κωττάς και Πάβελ Απιατσιόνακ. Μεταγραφή από τον Ηρακλή και ο Γιώργος Σιδεράς που διεκδικεί με τη σειρά του φανέλα βασικού.

Το μείζον ερωτηματικό... μεσαία γραμμή

Συνεχόμενες αποχωρήσεις και τραυματισμοί έχουν συνθέσει ένα τοπίο στα χαφ που «φωνάζει» ενίσχυση. Ο Γιάννης Σαρρής ήταν ο μεγάλος άτυχος της προετοιμασίας της πρώτης ομάδας, τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Θοδωρής Καλόγηρος, Μαξ Σνάουτσνερ, Μάριος Καλαϊτσίδης και Στέλιος Αλμασίδης αποχώρησαν για Αστέρα Β, Άρκα και Νίκη Βόλου αντίστοιχα, με τον τελευταίο να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Παρέμεινε ο αρχηγός Δημήτρης Τσοπούρογλου, ενώ ήρθε ο έμπειρος Θανάσης Λεωνιδόπουλος. Στο ρόστερ και ο Αμπασιεκέμε Ίκομπονγκ, με τους Βαγγέλη Γκιόκα και Βασίλη Ελευθεριάδη να ανεβαίνουν από την Κ19, όντας το περσινό βασικό δίδυμο υπό τις οδηγίες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν. Στο ρόστερ και ο Πέδρο Μπιασότο χωρίς να βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ντάνι Πονς.

Φουλ της Κ19 στα εξτρέμ

Τέσσερις παίκτες της ασπρόμαυρης Κ19 αναμένεται να αποτελέσουν τις βασικές επιλογές στις θέσεις των στόπερ. Δημήτρης Μπέρδος, Μαχαμαντού Μπάλντε, Γιάννης Τσιφούτης και Θανάσης Παπανικόπουλος αποτελούν αξιόπιστες λύσεις για τον Ισπανό προπονητή, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο Χιτζάμ Κανίς.

Αποχώρησαν οι Νίκος Σπυράκος, Αντρέ Ρικάρντο, Τόμας Μουργκ, Αμπντέ Ραϊχανί, Λύσανδρος Παπαστυλιανού, ενώ κάτι τέτοιο θα συμβεί πιθανότατα και με τον Αλέξανδρο Αδάμ τις επόμενες μέρες. Από την Κ19 «ανεβαίνει» και ο Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης που αγωνίζεται στο «δέκα» και αποτελεί ανιψιό του παλαίμαχου παίκτη του ΠΑΟΚ, Γιώργου Τουρσουνίδη που είναι τα τελευταία χρόνια team manager της ασπρόμαυρης Κ15. Στα... ερωτηματικά βρίσκεται η παραμονή του Γιώργου Κουλούρη, ο οποίος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

H ευκαιρία του Μούστμα

Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Γκιτέρσου το τοπίο αλλάζει και στη θέση του φορ, με τον Κάρελ Μούστμα να αποτελεί τη βασική λύση μαζί με τον Μαρκ Σιφναίο που ήρθε να προσθέσει εμπειρία στο ρόστερ. Ο Πασχάλης Στύλος «ανέβηκε» από την Κ19, όπως και ο Βαγγέλης Γραββάνης που στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν σκόραρε ασταμάτητα.