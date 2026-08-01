Νέα «φιλική» ήττα ο ΟΦΗ | Ντεμπούτο Αϊτόρ με ασίστ (vid)

Την ήττα 2-1 από τη Βίλεμ στο «Koning Stadium» γνώρισαν οι Κρητικοί στο τρίτο και προτελευταίο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους. Ντεμπούτο Αϊτόρ με ασίστ στο 89', δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Δημήτρης Νικολάου.

Οι Ολλανδοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στην πρώτη φάση που παρουσιάστηκε, αφού στο 7' ο Χεν βρέθηκε σε θέση τετ α τετ με τον με τον Χριστογεώργο και τον νίκησε με άψογο πλασέ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ δημιούργησε την πρώτη του ευκαιρία στο ματς, αλλά ο Φούντας δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά στην παράλληλη σέντρα του Αθανασίου.

Στο 13' η Βίλεμ πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ του Γκούρμπουτς εντός περιοχής, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Χριστογεώργου.

Στο 35' ο Nους σέντραρε από αριστερά και η μπάλα βρήκε το δεξί χέρι του Σταμ, με τον διαιτητή να μη δείχνει το σημείο του πέναλτι.

Στο β’ ημίχρονο, ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά από τους γηπεδούχους κι έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 53', όταν ο Κωστούλας έπιασε την κεφαλιά, μετά από κόρνερ του Φούντα, με τον τερματοφύλακα των Ολλανδών να έχει απάντηση.

Στο 56' ο ΟΦΗ κέρδισε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Nους εκτέλεσε εξαιρετικά, βρίσκοντας εστία, αλλά ο τερματοφύλακας μπλόκαρε δύσκολα τη μπάλα. Δύο λεπτά αργότερα, ο Αθανασίου σέντραρε από αριστερά, αλλά η κεφαλιά του Πούγγουρα δεν βρήκε εστία.

Στο 60' από το σουτ του Γκούρμπουτς η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 66' ο ΟΦΗ έχασε δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό για να σκοράρει. Η πρώτη με σουτ του Θεοδοσουλάκη, με τον τερματοφύλακα να μπλοκάρει και η δεύτερη με κεφαλιά του Φούντα, από την οποία η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής.

Στο 87′ οι Κρητικοί έχασαν μια ακόμα ευκαιρία με τον Θεοδοσουλάκη να κάνει την προβολή στην παράλληλη σέντρα του Αθανασίου και την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι των Ολλανδών.

Το γκολ πέτυχε με κεφαλιά ο Κωστούλας στο 89ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη του, ανεπίσημη, ασίστ με τη φανέλα του ΟΦΗ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (65′ Καραχάλιος), Νους (65′ Αϊτόρ), Φούντας, Ισέκα (65′ Θεοδοσουλάκης).

Δείτε τα highlights του αγώνα: