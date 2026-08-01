Ανακοίνωσε τον «αντί-Σένεσι» από Μπενφίκα η Μπόρνμουθ

Ο Αντόνιο Σίλβα είναι ο «εκλεκτός» στην άμυνα των «Κερασιών» που ετοιμάζονται για την «παρθενική» ευρωπαϊκή παρουσία.

Η Μπόρνμουθ ενίσχυσε την αμυντική της γραμμή με την απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ, Αντόνιο Σίλβα από την Μπενφίκα. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται, περίπου, στα 26 εκατομμύρια λίρες (30,4 εκατ. ευρώ).

Ο 22χρονος διεθνής αμυντικός αναμένεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Αργεντινός, Μάρκος Σένεσι, ο οποίος αποχώρησε για την Τότεναμ ως ελεύθερος.

Ο Σίλβα πραγματοποίησε 235 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις και αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της πορτογαλικής Primeira Liga τη σεζόν 2022-23, όταν οι «αετοί» κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Παράλληλα, ήταν μέλος της εθνικής Πορτογαλίας που κατέκτησε το Nations League την περασμένη χρονιά.

«Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης», δήλωσε ο πρόεδρος, Τιάγκο Πίντο.

Η Μπόρνμουθ, η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την εξασφάλιση εισιτηρίου για τη league phase του Europa League, αρχίζει τη σεζόν στην Premier League στις 23 Αυγούστου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

He’s only 22-years old 😳 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026

Signed and sealed ✍️



Welcome, António 🙌 pic.twitter.com/IWw59qxvHR — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026