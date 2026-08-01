ΠΑΟΚ Κ19: Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Ελ Καντουρί - Πρώτο φιλικό στον Βώλακα

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της Κ19 του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε σήμερα (1/8) ο Ομάρ Ελ Καντουρί στον Βώλακα Δράμας.

Φιλικό ξεμούδιασμα για τους νταμπλούχους Ελλάδος στον Βώλακα Δράμας κόντρα στην τοπική Δόξα, Κυπελλούχο του Νομού Δράμας την περσινή σεζόν.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του πραγματοποίησε στον σημερινό αγώνα ο Ομάρ Ελ Καντουρί στην άκρη του πάγκου του Δικεφάλου, βγάζοντας τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο βουνό της ανατολικής Μακεδονίας, ενώ την προσεχή Τρίτη (4/8) το απόγευμα έχει προγραμματιστεί το δεύτερο φιλικό τεστ της σεζόν στη Δράμα κόντρα στην τοπική Δόξα.

Ύστερα η αποστολή της Κ19 του ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να δώσει τέσσερις ακόμα φιλικές αναμετρήσεις (με ΠΑΟΚ Κρηστώνης, Παραλίμνι, Αγ. Νικόλαο και Ποσειδώνα Ν. Μηχανιώνας) μέχρι την επίσημη σέντρα στα τέλη Αυγούστου στο Περιστέρι κόντρα στον τοπικό Ατρόμητο.

Πηγή φωτογραφιών: oragiaspor-dramas.gr

