Άρτεμις Σπανού: «Τα κορίτσια της Εθνικής Κορασίδων να απολαύσουν το Ευρωμπάσκετ!»

Η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών, Άρτεμις Σπανού, μίλησε στο σάιτ της ΕΟΚ για το Ευρωμπάσκετ Κορασίδων U16 Β’ Κατηγορίας, τονίζοντας ότι τα κορίτσια πρέπει να απολαύσουν τη διοργάνωση.

Οι ημέρες για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων U16 (Β’ Κατηγορίας) πλησιάζουν. Οι ετοιμασίες στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας» στα Ιωάννινα μπαίνουν στο τελικό στάδιο, και οι αθλήτριες της Εθνικής ομάδας έχουν γυρίσει την κλεψύδρα ανάποδα μετρώντας τον χρόνο αντίστροφα για την πρεμιέρα απέναντι στην Ιρλανδία στις 7 Αυγούστου.

Η προετοιμασία της Εθνικής Κορασίδων θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή δυο φιλικών αγώνων με αντίπαλο την Μεγάλη Βρετανία, αύριο (2/8) και τη Δευτέρα (3/8) στις 19.00 στα Ιωάννινα, αναμετρήσεις οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στο προπονητικό επιτελείο να δοκιμάσει σχήματα και τακτικές. Κυρίως, όμως, θα διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας των διεθνών παικτριών καθώς και πού πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στις τελευταίες προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Η ανυπομονησία των νεαρών αθλητριών μεγαλώνει καθημερινά και η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών, Άρτεμις Σπανού, ούσα η ίδια το…μακρινό 2007 στη θέση τους, όταν ως Κορασίδα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16 στη Βάλμιερα με προπονητή της ομάδας τον Θάνο Σόφτση, έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στις διεθνείς, τονίζοντας ότι πάνω απ’ όλα, πρέπει να ζήσουν τη στιγμή!

«Αυτό που θα έλεγα στα κορίτσια της τωρινής Εθνικής Κορασίδων είναι ότι το Ευρωμπάσκετ αποτελεί μια μοναδική στιγμή για εκείνα και πρέπει να την αξιοποιήσουν. Να την απολαύσουν και να διασκεδάσουν γιατί μπορεί να μην τη ζήσουν ξανά στη χώρα μας!», είπε αρχικά η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών και πρόσθεσε. «Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Οπότε, σε κάθε λεπτό, σε κάθε δευτερόλεπτο και σε κάθε αγώνα της διοργάνωσης, τα κορίτσια να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Να νιώθουν, πρώτα απ’ όλα, καλά με τον εαυτό τους και να ξέρουν ότι έδωσαν το … 1000 τοις εκατό στην ομάδα».

Τι σημαίνει όμως για το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα η διεξαγωγή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην χώρα μας, και κατά πόσον μπορεί να επηρεάσει πνευματικά τις αθλήτριες της Εθνικής Κορασίδων που θα ζήσουν την εμπειρία για πρώτη φορά στην έδρα τους; «Αρχικά, το γεγονός ότι η διοργάνωση φιλοξενείται στην χώρα μας έναν χρόνο μετά το Ευρωμπάσκετ Γυναικών είναι αρκετά σημαντικό και φαίνεται η προσπάθεια που γίνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία για να ανέβει στην Ελλάδα το άθλημα στην κατηγορία των Γυναικών» δηλώνει. «Είναι πολύ σημαντικό να έχεις την στήριξη των φιλάθλων σου και της οικογένειάς σου. Νομίζω ότι τα κορίτσια θα έχουν λίγο άγχος. Εδώ είχαμε εμείς οι γυναίκες όταν έγινε το Ευρωμπάσκετ στη χώρα μας και ζήσαμε αυτή την εμπειρία για πρώτη φορά. Είχε γίνει, όμως, πολύ καλή διαχείριση από το προπονητικό επιτελείο. Πιστεύω πως το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κοριτσιών. Ίσως είναι πιο δύσκολο για τις κοπέλες εξ αιτίας του νεαρού της ηλικίας τους, αλλά, πιστεύω πως έχουν προετοιμαστεί από τους ανθρώπους της ομάδας κατάλληλα γι’ αυτή την στιγμή. Από την ώρα που ο διαιτητής θα πετάξει την μπάλα για το τζάμπολ, τα κορίτσια θα συγκεντρωθούν σε αυτό που θα γίνεται μέσα στο γήπεδο. Κι όταν περάσουν αυτές οι στιγμές, να τις ευχαριστηθούν με τους δικούς τους ανθρώπους».

Γυρίζωντας πίσω τον χρόνο στο 2007, η Άρτεμις Σπανού θυμήκε τη δική της πρώτη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16. Τι έχει μείνει από τότε; «Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ αγχωμένη!», απαντά και συμπληρώνει. «Όσο όμως κυλούσε ο αγώνας, άρχισα να χαλαρώνω. Θα έδινα ως συμβουλή στα κορίτσια να είναι χαλαρές από το ζέσταμα μέχρι την στιγμή που θα γίνει το τζάμπολ. Μετά να ευχαριστηθούν τον αγώνα και να ζήσουν κάθε παιχνίδι στο …1000 τοις εκατό!».

Από την Σπανού μέχρι την MVP Χατζηλεοντή

Έναν χρόνο, μετά την πρώτη εμφάνιση της σημερινής αρχηγού της Εθνικής Γυναικών με την φανέλα των Εθνικών ομάδων, το 2008 η Άρτεμις Σπανού, ήταν η πρωταγωνίστρια των Κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) που είχε φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία. Η Ελληνίδα φόργουορντ είχε ολοκληρώσει τη διοργάνωση ως πρώτη σκόρερ και ριμπάουντερ της ομάδας, (επίσης ήταν στην πρώτη θέση στις ασίστ, τα κλεψίματα και τα κοψίματα), συμβάλλοντας σημαντικά στην κατάκτηση της νίκης επί της Φινλανδίας (56-47) και την άνοδο της χώρας μας στην Α’ Κατηγορία.

Η Σπανού, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική παίκτρια της τωρινής ομάδας της Εθνικής Γυναικών που είχε διακριθεί στο παρελθόν στο Ευρωμπάσκετ U16. Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, η Πηνελόπη Παυλοπούλου, η Μαριέλλα Φασούλα, η Ιωάννα Χατζηελεοντή, η Ιωάννα Κριμίλη και η Έλενα Μποσγανά, είναι μερικές από τις Ελληνίδες αθλήτριες οι οποίες διακρίθηκαν στις διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2011 και μετά.

Η Ιωάννα Χατζηλεοντή, μάλιστα, το 2018 είχε αναδειχθεί MVP του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων (Β’ Κατηγορίας) που είχε διεξαχθεί στο Μαυροβούνιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2017, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 Β’ Κατηγορίας στα Σκόπια, η διεθνής φόργουορντ ήταν η πρώτη παίκτρια της γαλανόλευκης στους πόντους, τα ριμπάουντ, τα κλεψίματα και τα κοψίματα, με την Ιωάννα Κριμίλη να έχει την πρωτιά για την Ελλάδα στις ασίστ. Στην ίδια «φουρνιά» ήταν και η Έλενα Μποσγανά, η οποία το 2018 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) μαζί με την συμπαίκτριά της, πλέον στην Εθνική Γυναικών, Ιωάννα Χατζηλεοντή.