Μια νίκη μακριά από το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 η Εθνική Εφήβων - Το ζευγάρι που βγάζει τον αντίπαλο

Η Εθνική Εφήβων ισοπέδωσε το Ισραήλ με 84-64 και θα διεκδικήσει την θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19 απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Γερμανία - Τουρκία.

Η Εθνική Εφήβων ήταν επιβλητική κόντρα στο Ισραήλ, επικράτησε με 84-64 και πλέον θα διεκδικήσει την 5η θέση του Eurobasket U18 το μεσημέρι της Κυριακής (14:00, 2/8).

Πλέον, η προσοχή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στρέφεται ολοκληρωτικά στην επόμενη αναμέτρηση.

Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία, σε έναν αγώνα με φόντο την παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19, καθώς με νίκη θα καταλάβει την 5η θέση στο τουρνουά, που εξασφαλίζει το «χρυσό» εισιτήριο για το Mundobasket u19.