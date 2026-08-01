Στον τελικό του ελεύθερου σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή

Την πρόκριση στον τελικό του ελεύθερου σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης εξασφάλισε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που φιλοξενείται στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον προκριματικό με 246.5013 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση ανάμεσα στις 14 συμμετέχουσες και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό της Δευτέρας (3/8, 10:00), όπου προκρίθηκαν οι 12 καλύτερες αθλήτριες.

Η Βασιλική Αλεξανδρή δεν πραγματοποίησε την εμφάνιση που θα επιθυμούσε, καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματός της έχασε μία άσκηση, γεγονός που επηρέασε τη βαθμολογία της. Ωστόσο, η πρόκριση στον τελικό της δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόγραμμα και να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό σημείωσε η Βασιλίνα Χαντόσκα από τη Λευκορωσία, η οποία αγωνίζεται ως ουδέτερη αθλήτρια, συγκεντρώνοντας 287.3999 βαθμούς. Ακολούθησαν η Ίρις Τίο Κάσας από την Ισπανία με 276.4849 και η Κλάρα Μπλέγερ από τη Γερμανία με 271.6687 βαθμούς.

Το απόγευμα του Σαββάτου (17:50 ώρα Ελλάδας) αγωνίζονται στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου οι Άννα Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν την Παρασκευή το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο.