Στο πλευρό του Παντελίδη όλος ο Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο Αλαφούζος, Κοτσόλης και συμπαίκτες

Όλος ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη, κάτι που φαίνεται και από την παρουσία πλήθους προσώπων στο νοσοκομείο.

Ο Παύλος Παντελίδης ήταν ο μεγάλος άτυχος του Παναθηναϊκού, αφού υπέστη σοβαρό τραυματισμό σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Athens Kallithea και υποβλήθηκε σε επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6-7 μήνες.

Φυσικά όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Έλληνα εξτρέμ, με τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη αλλά και αρκετούς ποδοσφαιριστές της ομάδας να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να δείξουν έμπρακτα στην στήριξή τους.

Μια κίνηση που αποδεικνύει ότι το «Τριφύλλι» είναι ενωμένο και το κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου είναι εξαιρετικό,