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Νάπολι: Οι οπαδοί της… έκαψαν την πόλη για τα 100 χρόνια του συλλόγου! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Οι οπαδοί των παρτονοπέι γιόρτασαν με τον δικό τους τρόπο την ιστορική επέτειο της ομάδας που συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής.
Νάπολι: Οι οπαδοί της… έκαψαν την πόλη για τα 100 χρόνια του συλλόγου! (vid)