Σκάουτ της Νότιγχαμ πήρε η ΑΕΚ!

Το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ ενισχύθηκε με την πρόσληψη του Γιάννη Κυράπογλου ο οποίος τα προηγούμενα τρία χρόνια εργαζόταν στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μάλιστα την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Κυράπογλου ο οποίος τόνισε πως αναλαμβάνει VIDEO scout της πρώτης ομάδας της Ένωσης.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κυράπογλου:

"Με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι, από σήμερα, είμαι VIDEO scout της πρώτης ομάδας της AEK, πρωταθλήτριας της Ελληνικής Σούπερ Λίγκας 2025-26.

Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να δείξω τις ικανότητες και τις γνώσεις μου στο τμήμα

Αυτός είναι και ο τρόπος μου να πω, πρώτα στον εαυτό μου και μετά σε όλους όσους δυσκολεύονται να βρουν δουλειά σε αυτόν τον τομέα, ότι θα έρθει η ευκαιρία σας και ότι μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε και να ονειρεύεστε, και ότι θα βρείτε τον δρόμο σας, θα βρείτε την ευκαιρία".

Το μήνυμά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ:

"Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ για αυτά τα καταπληκτικά 3 χρόνια ως σκάουτ.

Η πορεία μου με τον σύλλογο της Premier League τελειώνει εδώ, αλλά τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις θα παραμείνουν ζωντανές για πολλά χρόνια ακόμα.

Θέλω να πω ότι είμαι περήφανος για την πορεία μου και ευγνώμων για κάθε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, καθώς με βοήθησαν να γίνω καλύτερος στη δουλειά μου.

Εύχομαι τα καλύτερα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμουν καθημερινά και ελπίζω να διατηρήσουμε επαφή, καθώς τρέφω τεράστιο σεβασμό για αυτούς και για την ποδοσφαιρική τους πορεία.

Ευχαριστώ, Νότιγχαμ Φόρεστ!"

