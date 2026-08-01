ΑΣ ΠΑΟΚ για κάρτα φιλάθλου: «Συγκλονιστική η στήριξη του κόσμου»

Η διάθεση της Κάρτας Φιλάθλου -Διαρκείας- συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τη στήριξη και την ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ να είναι συγκλονιστική.

Τρομερή ανταπόκριση από τους φίλους των ασπρόμαυρων στην κάρτα φιλάθλου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με τη διάθεσή της να συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ:

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους του Δικεφάλου ότι η διάθεση της Κάρτας Φιλάθλου -Διαρκείας- συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τη στήριξη και την ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ να είναι συγκλονιστική.

Με την προμήθεια της Κάρτας Φιλάθλου για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του Α.Σ. ΠΑΟΚ και στη συνολική προσπάθεια ανάπτυξης των τμημάτων του Συλλόγου.

Κάρτα Φιλάθλου για αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: 30€

Η Κάρτα Φιλάθλου εκδίδεται μία φορά και ισχύει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο. Δεν απαιτείται νέα αγορά για κάθε αγώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο [email protected], από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00–21:00 και Παρασκευή 09:00–16:00.

Μπορείτε να αγοράσετε εδώ την Κάρτα φιλάθλου

