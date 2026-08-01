Ετοιμάζει βαλίτσες για επιστροφή στη βάση του ο Αστέρας Aktor

Την Κυριακή 2/8 αναχωρεί από την Ολλανδία η ομάδα της Αρκαδίας.

Από τις 18 Ιουλίου ο Αστέρας Aktor βρέθηκε στην Ολλανδία όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα χρονιά.

Τώρα έφτασε η ώρα της επιστροφής στη βάση. Την Κυριακή (2/8) ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της αποστολής των «κιτρινομπλέ» και η ομάδα παίρνει τον δρόμο για την Ελλάδα.

Ο Αστέρας AKTOR έδωσε τέσσερα φιλικά παιχνίδια στηνν Ολλανδία:, ξεκίνησε με νίκη 1-0 απέναντι στη VVCS Team, γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Μπέρσχοτ, αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και ολοκλήρωσε τη σειρά των φιλικών με το 0-0 απέναντι στην Άντο Ντεν Χάαγκ.