Τα... σκάει για τον Σαλάχ η Τραμπζονσπόρ - Σφήνα στη Μπεσίκτας

Διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Αιγύπτιο free agent η τουρκική ομάδα.

Σε μήλον της έριδος στην Τουρκία έχει αναδειχθεί ο ελεύθερος Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η Μπεσίκτας εμφανίζονταν το φαβορί για τον μέχρι πρότινος παίκτη της Λίβερπουλ αλλά στο κόλπο έχει μπει δυνατά και η Τραμπζονσπόρ. Η τουρκική ομάδα φέρεται να προσφέρει ένα μυθικό, διετές συμβόλαιο στον «Φαραώ», προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Πριν από λίγες ημέρες το beIN Sports, υποστήριζε ότι ο τουρκικός σύλλογος είχε κάνει πρόταση δύο ετών, δίνοντας στον Αιγύπτιο με ετήσιες απολαβές 15 εκατομμυρίων ευρώ και μπόνους.

Σύμφωνα όμως, με τον δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουτσόγλου, στον Σαλάχ προσφέρεται deal με ετήσιες απολαβές ύψους 17 εκατ. ευρώ, με τον 33χρονο άμεσα να αποφασίζει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη.