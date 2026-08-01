Επίσημα στα «μπλε» της Τσέλσι ο Γουέλμπεκ

Οι Λονδρέζοι απέκτησαν μετά από χρόνια έναν «βετεράνο» παίκτη που θα βοηθήσει κομβικά στο έργο του Τσάμπι Αλόνσο.

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού, Ντάνι Γουέλμπεκ, από την Μπράιτον, με τον 35χρονο φορ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών στους «μπλε».

Ο Άγγλος προέρχεται από μια παραγωγική σεζόν, καθώς σημείωσε 14 γκολ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «Γλάρους» και πλέον, εντάσσεται στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που πραγματοποιεί ένα «rebuild» χωρίς ευρωπαϊκούς αγώνες.

«Με γεμίζει με υπερηφάνεια το γεγονός πως η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή μου. Δίνει κίνητρο από μόνη της η ιστορία της με τους τόσους τίτλους. Είναι τιμή μου και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα», είπε στις πρώτες δηλώσεις του.

Ο Γουέλμπεκ φτάνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με σημαντική εμπειρία, έχοντας καταγράψει 400 εμφανίσεις στην Premier League. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Γουότφορντ, έχοντας κατακτήσει 1 πρωτάθλημα και 2 Λιγκ Καπ.

Με την εθνική Αγγλίας πέτυχε 16 γκολ. Η Τσέλσι ξεκινά τη σεζόν κόντρα στη Φούλαμ (24/8).