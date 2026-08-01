Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μικελμπρενσί!

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με τον Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί και ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές.

Προ των πυλών της Τούμπας βρίσκεται και ο Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται τα επόμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι ασπρόμαυροι κινήθηκαν για την απόκτηση ενός παίκτη σε παραγωγική ηλικία από κορυφαίο πρωτάθλημα με τον 22χρονο δεξιό οπισθοφύλακα να είναι ο «εκλεκτός».

Με θητεία τεσσάρων ετών στο Αμβούργο αλλά και στη Μετς της Γαλλίας έρχεται να συνθέσει δίδυμο μαζί με τον Τζόντζο Κένι και να αποτελέσει την έκτη μεταγραφή του Δικεφάλου.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές και -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- όπως και ο Τομ Λουσέ θα βρεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ, αφού ο Δικέφαλος έχει δικαίωμα δύο αλλαγών μέχρι την προσεχή Τετάρτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» στον Ατρόμητο ο Λύρατζης