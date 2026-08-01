Ρικ Καρλάιλ για Ντόντσιτς: «Είναι πανέξυπνος και θέλει πάντα να κερδίζει»

Ο προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς, Ρικ Καρλάιλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λούκα Ντόντσιτς, τον αποκάλεσε πανέξυπνο παίκτη, σημειώνοντας ότι θέλει πάντα να κερδίζει.

Ο προπονητής των Πέισερς, Ρικ Καρλάιλ, αποθέωσε σε δηλώσεις του τον πρώην παίκτη του στους Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς. Ο πολύπειρος τεχνικός σε συνέντευξή του στο podcast «The Draymond Green Show», μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 27χρονο σταρ και τόνισε ότι είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης που έχει συνεργαστεί ποτέ.

Όσα είπε ο Καρλάιλ:

«Το είπα και μέσα στη χρονιά. Από πλευράς ταλέντου, ικανοτήτων και γενικότερα όσων μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι, είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ. Είναι απλά τόσο καλός. Και είναι... δολοφόνος στον ανταγωνισμό. Ένας πραγματικός μαχητής που θέλει πάντα να κερδίζει.

Βάλτε τους σωστούς παίκτες γύρω του και προκαλώ οποιονδήποτε να βρει τρόπο να τον νικήσει. Είναι πανέξυπνος, γνωρίζει κάθε μικρή λεπτομέρεια του παιχνιδιού και ξέρει πώς να κερδίζει».