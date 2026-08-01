ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» στον Ατρόμητο ο Λύρατζης

Παίκτης του Ατρομήτου πρέπει να θεωρείται ο Λευτέρης Λύρατζης, ο οποίος πηγαίνει στο Περιστέρι ως μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ - Κρατάει ποσοστό μεταπώλησης ο Δικέφαλος

Στο Περιστέρι θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Λευτέρης Λύρατζης, ο οποίος αποχαιρετάει τον ΠΑΟΚ, καθώς τις επόμενες μέρες θα φοράει τη φανέλα του Ατρομήτου.

Η άφιξη του Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί άλλαξε τα δεδομένα για τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος θα προπονείται την επόμενη σεζόν υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο 26χρονος φουλ μπακ μετά από 14 χρόνια στους ασπρόμαυρους, αποχαιρετά τον σύλλογο που τον ανέδειξε και κατευθύνεται στο Περιστέρι, όπου θα συνθέσει δίδυμο στα δεξιά της άμυνας με τον Ματθαίο Μουντέ.

Ο Λύρατζης φεύγει ως μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ με προορισμό τον Ατρόμητο, με τους Θεσσαλονικείς να κρατούν ποσοστό μεταπώλησης, όπως συμβαίνει σ' αυτές τις περιπτώσεις.

Με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου ο Λευτέρης Λύρατζης μέτρησε 64 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ αγωνίστηκε ως δανεικός μεταξύ άλλων σε Βόλο, Πανσερραϊκό, Αστέρα και Ναϊμέγκεν.