Νίκη του Παναιτωλικού επί του Πανιωνίου

Το μοναδικό γκολ στο «Μ. Κρητικόπουλος» σημείωσε ο Νικολάου.

Με νίκη ολοκλήρωσε το φιλικό στην Καισαριανή ο Παναιτωλικός, επικρατώντας 1-0 του Πανιωνίου στο πλαίσιο της δυνατής προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Βαγγέλης Νικολάου με μακρινό σουτ στο 59', με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια να καταλήγει στα δίχτυα. Οι «κυανέρυθροι» είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Πέττα στο πρώτο μέρος, ενώ δημιούργησαν και άλλες ευκαιρίες, σε ένα ανταγωνιστικό ματς συνολικά.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σκαφίδας (46' Κράνινξ), Χριστόπουλος (46' Βενάρδος), Ζούλιας (63' Νίτσος), Ασλανίδης (63' Μπούρης), Γκαντέλιο (63' Τσαντήλας), Στούπης (46' Μπαΐνοβιτς), Πέττας (63' Χατζηστραβός), Ντίας (63' Φελίσιο), Αλεξανδράκης (46' Μόρσεϊ), Φοκάμ (46' Μπαϊραμίδης, 76' Γιάκοβλεφ), Μάναλης (63' Γεωργογιάννης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Σατσιάς (60’ Μαυρίας), Κόγιτς (60’ Γκράναθ), Στάγιτς (60’ Όλσον), Μανρίκε (60’ Αποστολόπουλος), Νικολάου (60’ Γερνάς), Μπάσι (60’ Ράδος), Εράκοβιτς (46’ Προδρομίτης), Λομπάτο (46’ Αλμπάνης), Γκοτζάι (46’ Μπρέγκου), Άλεξιτς (60’ Εστεμπάν).