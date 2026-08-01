Πήρε Αναστασόπουλο ο Πρωτέας Βούλας

Ο Πρωτέας Βούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Αναστασόπουλου, ενισχύοντας την περιφερειακή του γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πρωτέα:

«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Γιάννη Αναστασόπουλο, (22χρ, 1,92μ.) για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Εθνικό Λιβαδειάς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 2 ασίστ στη National League 1.

Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τη φανέλα του Απόλλωνα Πατρών στην ίδια κατηγορία, ενώ διαθέτει εμπειρία και από την Elite League, όπου αγωνίστηκε με το Ψυχικό και τους Σοφάδες.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην οικογένεια του Πρωτέα. Ελπίζω να έχουμε όλοι μια καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς και να πετύχουμε όλους τους στόχους της ομάδας».

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια του Πρωτέα και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!»