Φιλική ισοπαλία για Ρεάλ και Φιορεντίνα

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προηγήθηκε στο 12ο λεπτό με τον Έντρικ, ενώ ο Σίρια διπλασίασε τα τέρματα της Ρεάλ στο 24', δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ.
Η Φιορεντίνα αντέδρασε πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μειώνοντας σε 2-1 με τον Πίκολι στο 41'. Το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Κεν στο 58ο λεπτό, χαρίζοντας στους «Βιόλα» την ισοπαλία.
Οι δύο προπονητές εκμεταλλεύτηκαν το φιλικό για να αξιολογήσουν την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών τους, καθώς πλησιάζει η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.