Φιλική ισοπαλία για Ρεάλ και Φιορεντίνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Φιορεντίνα σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας που έγινε στην Αυστρία, με τις δύο ομάδες να δοκιμάζουν πρόσωπα και σχήματα.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προηγήθηκε στο 12ο λεπτό με τον Έντρικ, ενώ ο Σίρια διπλασίασε τα τέρματα της Ρεάλ στο 24', δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ.

Η Φιορεντίνα αντέδρασε πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μειώνοντας σε 2-1 με τον Πίκολι στο 41'. Το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Κεν στο 58ο λεπτό, χαρίζοντας στους «Βιόλα» την ισοπαλία.

Οι δύο προπονητές εκμεταλλεύτηκαν το φιλικό για να αξιολογήσουν την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών τους, καθώς πλησιάζει η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.