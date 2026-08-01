«Αισιόδοξη εικόνα από τις φωτιές σε Βοιωτία και Φωκίδα» λέει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις φωτιές στη Βοιωτία, σημειώνοντας ότι πλέον υπάρχει πολύ καλύτερη εικόνα.

«Στη Βοιωτία σε σχέση με τις χθεσινές φωτιές, τα πράγματα είναι πολύ αισιόδοξα, υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις, αλλά η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ουσιαστικά μιλάω για τον Κιθαιρώνα, όπου ήταν το πιο κρίσιμο μέτωπο που μας αφορά ως Περιφέρεια, πλέον έχει ελεγχθεί. Αντίθετα, στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει πρόβλημα, είναι δίπλα μας, αλλά εκεί είναι θέμα Αττικής, εμείς το παρακολουθούμε και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε υποστηρικτικά», είπε αρχικά ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορικά με το μέτωπο της Φωκίδας, ο κ. Σπανός στάθηκε στη φωτιά που απείλησε το Ευπάλιο: «Αυτή τη στιγμή είμαι στη λωρίδα στο Ευπάλιο της Φωκίδας, ήταν μια μεγάλη φωτιά που θα μπορούσε να είχε ξεφύγει πολύ χειρότερα, είχαμε περισσότερη δουλειά εδώ, ευτυχώς βοήθησαν πολύ τα εναέρια μέσα και καταφέραμε και την περιορίσαμε. Υπάρχουν ανοικτά μέτωπα, αλλά δεν υπάρχει άμεση απειλή οικισμών. Θα γίνουν ολονύκτιες επιχειρήσεις για να μας βρει το ξημέρωμα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα από το μέτωπο της Φωκίδας είναι σαφώς βελτιωμένη».

Πηγή: cnn.gr