Επίσημο το «μπαμ» της Ρόμα: Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Κουλιεράκη

Eπίσημη μορφή πήρε η σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με τους Ρωμαίους να ανακοινώνουν την μεταγραφή του διεθνή κεντρικού αμυντικού.

Η Ρόμα είχε έρθει σε συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με τον πρώην κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, να ταξιδεύει στην Ιταλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο 23χρονος στόπερ αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Ρόμα, που θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

To deal της Ρόμα με την Βόλφσμπουργκ έκλεισε στα 15+3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οικονομικό όφελος θα έχει και ο ΠΑΟΚ που διατηρούσε ποσοστό μεταπώλησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρόμα:

«Η Ρόμα έχει την χαρά να ανακοινώσει την άφιξη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε με την οριστική μετακίνηση του παίκτη.

Ο αμυντικός, γεννημένος το 2003, έχει αγωνιστεί με τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της Βόλφσμπουργκ· έκανε το ντεμπούτο του στα 18 του στην εθνική ομάδα ανδρών της Ελλάδας, με 22 συμμετοχές μέχρι στιγμής.

Επέλεξε τον αριθμό 33 στη φανέλα του.

Καλώς ήρθες στη Ρώμη, Κωνσταντίνε!»