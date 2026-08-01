Κόντης: «Είδα σημαντική βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης μετά την φιλική ήττα από την Βίλεμ, στάθηκε στην βελτίωση που είδε από την ομάδα του στον τρόπο παιχνιδιού της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Βρεθήκαμε νωρίς με δύο γκολ στην πλάτη μας, ήταν δύο περίεργα γκολ, περίεργες φάσεις. Θέλω να πω ότι είδα σημαντική βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά φτάσαμε σε ένα επίπεδο να μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να ελέγξουμε τον ρυθμό, να κερδίσουμε τη μπάλα, να αλλάξουμε πλευρές.

Δεν δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες είναι η αλήθεια. Προϋποθέσεις ναι, ευκαιρίες όχι. Είδα κάποιες συνδυαστικές προσπάθειες, είδα παιχνίδι από τα πλάγια, καλύτερη συνεργασία των παικτών στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Την καλύτερη άμυνα την κάνεις όταν έχεις τη μπάλα στα πόδια σου. Θέλουμε να κρατάμε τη μπάλα για να δυσκολέψουμε τον αντίπαλο, να τον κάνουμε να τρέξει χωρίς τη μπάλα και να τον βρούμε σε φάσεις που είναι σε ανισορροπία για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που εμείς θέλουμε και να πετύχουμε κάποιο γκολ.

Σήμερα ήταν το τρίτο μας φιλικό παιχνίδι, αλλά το πρώτο μας που κάποιοι παίκτες πήραν ολόκληρο 90λεπτο. Ακόμα δεν έχουμε βρει ρυθμό, αλλά μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ που είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, θα έχουμε σημαντική βελτίωση και καλύτερο ρυθμό. Ευελπιστούμε η ομάδα μας να είναι σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

Για τα εύκολα γκολ που έχει δεχθεί η ομάδα: «Μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεχόμαστε γκολ παρότι δεν δεχόμαστε πολλές φάσεις. Μου αρέσει να κρατάμε το 0 πίσω, γιατί με ένα γκολ μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι. Σήμερα δεχθήκαμε πολύ περίεργα γκολ, και το πρώτο και το δεύτερο, ήμασταν λίγο άτυχοι, κάναμε κάποια λάθη που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλω να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να σουτάρει αν μπορούμε, να είναι μακριά από την περιοχή μας και να δημιουργεί όσο το δυνατόν λιγότερες ευκαιρίες».