Εφιάλτης: Η σεζόν της Χαρτς του Κυζιρίδη ξεκίνησε όπως έληξε η περσινή!

Η Χαρτς έχασε ένα «δικό» της πρωτάθλημα τον Μάιο και φέτος, υπέστη το απόλυτο «σοκ» με το... καλησπέρα!

Με ανατροπή στις καθυστερήσεις, η Αμπερντίν επικράτησε 2-1 της Χαρτς στο «Πίτοντρι», στην πρεμιέρα της Premiership Σκωτίας, ξεκίνησε με τρίποντο το πρωτάθλημα και έριξε στο «καναβάτσο» την ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη που δεν αγωνίστηκε.

Η Χαρτς προηγήθηκε στο 35' με τον Οϊσίν ΜακΈντι και κρατούσε τη νίκη μέχρι το φινάλε. Όμως, ο Λιούις Μάγιο ισοφάρισε στο 90' και στις καθυστερήσεις, ο Στιούαρτ Φίντλεϊ αποβλήθηκε για ανατροπή αντιπάλου σε προφανή ευκαιρία για γκολ. Έτσι, ο Κέβιν Νίσμπετ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι, χαρίζοντας τη νίκη στην Αμπερντίν!

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην σκωτσέζικη Premiership:

Νταντί Γιουνάιτεντ - Ρέιντζερς 1-1

Φόλκερκ - Σεντ Μίρεν 0-2

Αμπερντίν - Χαρτς 2-1

Σεντ Τζόνστον - Κιλμάρνοκ 02/08

Χιμπέρνιαν - Μάδεργουελ 02/08

Σέλτικ - Νταντί 03/08