Εξετάζουν την περίπτωση του Μάθουριν οι Μάβερικς

Οι Ντάλας Μάβερικς ψάχνουν στην αγορά και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπένεντικτ Μάθουριν.

Οι Ντάλας Μάβερικς συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης του ρόστερ τους και ο Μπένεντικτ Μάθουριν βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του «HoopsHype», οι Μάβερικς συγκαταλέγονται στις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 24χρονου μέσω sign-and-trade. Σημειώνεται πως εκτός από το Ντάλας, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν δείξει επίσης οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς, Σικάγο Μπουλς και Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος μέχρι να προκύψει κάποια συμφωνία, καθώς οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα πρέπει να βρουν τον κατάλληλο τρόπο ώστε να ολοκληρωθεί ένα πιθανό sign-and-trade.