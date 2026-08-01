Φωτιές: Red Code σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια – Ενισχύονται ξανά οι άνεμοι την Κυριακή, πότε αναμένεται η εξασθένησή τους

Οι φωτιές που δοκιμάζουν τις τελευταίες ημέρες την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου την Κυριακή (02.08.2026), διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές.

Οι φωτιές εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μέτωπο ανησυχίας, ενώ οι άνεμοι, παρότι παρουσιάζουν πρόσκαιρη εξασθένηση τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (01.08.2026), θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ την Κυριακή (02.08.2026) σε Αττική και νότια Εύβοια, πριν υποχωρήσουν σταδιακά από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων τις τελευταίες ώρες επέτρεψε την αποτελεσματικότερη συνδρομή των εναέριων μέσων στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Βοιωτία, όπου καταγράφονταν οι ισχυρότερες ριπές.

Για την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού προβλέπεται μέσα στη νύχτα περαιτέρω μικρή εξασθένηση, με τους ανέμους να πνέουν στα 5 έως 6 μποφόρ. Ωστόσο, από το πρωί της Κυριακής θα ενισχυθούν εκ νέου, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στην Αττική και τη νότια Εύβοια, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση στα 4 έως 5 μποφόρ.

Red Code σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Με αυτά τα δεδομένα, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται την Κυριακή (02.08.2026) η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η ενεργοποίηση του Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη προσωπικού, μέσων και επιχειρησιακών πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Φωτιές: Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι το προσωπικό του παραμένει σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι μικτές περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και περιοχές υψηλού κινδύνου.

Έκκληση προς τους πολίτες

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και κάθε άλλη εργασία που ενδέχεται να αποτελέσει εστία ανάφλεξης.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του 112.

Ο καιρός της Κυριακής

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους να παραμένουν το βασικό χαρακτηριστικό στα ανατολικά. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα αναμένεται μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς.

Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί ο πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι κατά έναν έως δύο βαθμούς χαμηλότερη.

Βοιωτία και ανατολική Στερεά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Βοιωτία και στην υπόλοιπη ανατολική Στερεά. Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 5 έως 6 μποφόρ.

Τις πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ μικρή εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Εύβοια

Στην Εύβοια προβλέπεται ηλιοφάνεια, με ιδιαίτερα ενισχυμένους βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους. Στα ανατολικά και κυρίως στη νότια Εύβοια οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή, αλλά περιορισμένη, υποχώρησή τους. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από το μελτέμι.

Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησος

Σε Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Τις πρωινές ώρες στα παράκτια τμήματα είναι πιθανό να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και τοπικά στα νότια θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και στη Θράκη, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 5 μποφόρ. Στο Θρακικό θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι κατά δύο έως τρεις βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Ελλάδα

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και στα δυτικά και βόρεια τμήματα 5 έως 6 μποφόρ.

Στις βόρειες Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοανατολικοί, ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr