Ο Τζόλης «τρέλανε» τους Άγγλους: «Φοβερός παίκτης, Έλληνας θεός»!

Το γκολ που σημείωσε και η εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη στην φιλική αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Τζιρόνα, προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους των «Κανονιέρηδων».

Ο διεθνής εξτρέμ, σημείωσε το πρώτο του -ανεπίσημο- γκολ με την φανέλα της Άρσεναλ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ στο 30ο λεπτό του φιλικού με την ισπανική ομάδα.

Ο Τζόλης, μάλιστα αγωνίστηκε για μια ώρα στην φιλική αναμέτρηση και η εμφάνισή του ενθουσίασε τους οπαδούς της Άρσεναλ, που αποθέωσαν τον 24χρονου μεσοεπιθετικό στα social media.

«Θα γίνει legend, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι αθόρυβος, ο νέος Έλληνας Θεός», ανέφεραν μερικά από τα σχόλια των οπαδών της Άρσεναλ, που έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τα πρώτα δείγματα του Τζόλη.