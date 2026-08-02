Μπήκε στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του απέναντι στον Κίγκαν Ράις και πήρε το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό του Μasters στο Μόντρεαλ.

Παίζοντας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε προκριματικά, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.51) νίκησε εύκολα με 6-3, 6-4 τον 20χρονο Καναδό (Νο.831) σε 74 λεπτά και θα έχει για άλλη μια φορά την ευκαιρία να αγωνιστεί στο σπουδαίο τουρνουά του Καναδά.

Ένα μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ ήταν αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ και να του επιτρέψει να μπει με «αέρα» στο δεύτερο, όπου πέρασε στη θέση του οδηγού με το «καλημέρα».

Αν και απειλήθηκε με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ, ξέφυγε με τη βοήθεια του σερβίς του (3-1) και τελικά έκλεισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4.

O αντίπαλός του στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης θα γίνει γνωστός αφού ολοκληρωθούν τα ξημερώματα τα προκριματικά και θα είναι ένας εκ των Φαμπιάν Μαροζάν, Ρομάν Άντρές Μπουρουτσάγκα, Τιάγκο Τιράντε, Χούμπερτ Χούρκατς, Αντριάν Μαναρινό, qualifier, Τζένσον Μπρούκσμπι, Μαρτίν Λανταλούθε, Τζέιμς Ντάκγουορθ, Γιάνικ Χάνφμαν, Γκάμπριελ Ντιάλο, Μάριν Τσίλιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντάνιελ Άλτμαϊερ και Λούκα Βαν Άσε.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (2/8).