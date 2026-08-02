Η Πόρτο κατέκτησε το 25ο Super Cup Πορτογαλίας της ιστορίας της

Η Πόρτο πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της, κατακτώντας για 25η φορά στην ιστορία της το πορτογαλικό Super Cup, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Τορενσέ, ομάδας της δεύτερης κατηγορίας.

Οι «δράκοι», υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ιταλού Φραντσέσκο Φαριόλι, σημείωσαν το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο 38ο λεπτό, με σκόρερ τον Δανό Φρόχολντ, εξασφαλίζοντας την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με αυτή την επιτυχία, η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πρωτοκαθεδρία της στη λίστα των κατακτήσεων του Super Cup φτάνοντας τα 25 τρόπαια.

Στη σχετική κατάταξη ακολουθεί η Μπενφίκα με 10 κατακτήσεις, ενώ τρίτη βρίσκεται η Σπόρτινγκ, η οποία έχει ένα τρόπαιο λιγότερο από τους «αετούς».