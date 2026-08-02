Τέλος στο σίριαλ: Οριστική συμφωνία της Γιουβέντους με Παρί για τον Κόλο Μουανί

Οι «μπιανκονέρι» μετά από ένα σίριαλ που διήρκεσε δύο καλοκαίρια, έκλεισαν τον εκλεκτό τους για την επίθεση, αφού ο Ράνταλ Κόλο Μουανί επιστρέφει στο Τορίνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Γιουβέντους ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του 27χρονου επιθετικού, που θα ταξιδέψει άμεσα στο Τορίνο για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του.

Οι «μπιανκονέρι» θα καταβάλουν στην Παρί συνολικά 40 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Κόλο Μουανί, με τον 27χρονο να συμφωνεί για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Γάλλος στράικερ, αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/2025 στην Γιουβέντους ως δανεικός έχοντας 10 γκολ σε 22 συμμετοχές και πλέον επιστρέφει στους Ιταλούς, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή.