Παραμένει στους Ουόριορς ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ

O έμπειρος γκαρντ θα φορέσει την φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τη νέα σεζόν, μετά την συμφωνία του για την υπογραφή μονοετούς συμβολαίου.

Ο γιος του θρυλικού Γκάρι Πέιτον, παραμένει κάτοικος Σαν Φρανσίσκο, αφού οι Ουόριορς αποφάσισαν να του προσφέρουν μια θέση στο ρόστερ τους και για τη νέα σεζόν.

Αυτή θα είναι η έβδομη σεζόν του Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς από τις συνολικά 11 που αγωνίζεται στο NBA, έχοντας δημιουργήσει στενούς δεσμούς με τους «Πολεμιστές».