Παραμένει στους Ουόριορς ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ

Ο γιος του θρυλικού Γκάρι Πέιτον, παραμένει κάτοικος Σαν Φρανσίσκο, αφού οι Ουόριορς αποφάσισαν να του προσφέρουν μια θέση στο ρόστερ τους και για τη νέα σεζόν.
Αυτή θα είναι η έβδομη σεζόν του Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς από τις συνολικά 11 που αγωνίζεται στο NBA, έχοντας δημιουργήσει στενούς δεσμούς με τους «Πολεμιστές».
Free agent Gary Payton II has agreed on a one-year, $3.9 million deal to return to the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Payton returns to the Warriors for his seventh year in the Bay Area -- and his 11th NBA season. pic.twitter.com/TJQWvxEKXd— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2026