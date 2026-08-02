Κούστα: «Δίνει σημασία στη λεπτομέρεια ο Ματσάρι»

Ο αρχηγός του Ηρακλή, Κρίστιαν Κούστα, μίλησε για την μέχρι τώρα συνεργασία του με τον Βάλτερ Ματσάρι, αλλά και την επιστροφή των «κυανόλευκων» στην Super League.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του Ηρακλή:

Κριστιάν, συμπληρώνεις πλέον αρκετά χρόνια στον Ηρακλή. Πώς βλέπεις την πορεία της ομάδας;

«Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη και ιστορική ομάδα. Έτυχε να τον γνωρίσω σε δύσκολες στιγμές, όμως χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε τη σταθερή πρόοδο που έχει γίνει. Η άνοδος της περσινής χρονιάς μιλάει από μόνη της για την εξέλιξη της ομάδας. Πλέον ο σύλλογος διανύει μια δημιουργική περίοδο, που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, σοβαρότητα και ξεκάθαρο πλάνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αποτελώ κομμάτι και του φετινού Ηρακλή και θέλω να συμβάλω ώστε η ομάδα να συνεχίσει να προοδεύει».

Το γκολ στην Καρδίτσα που «σφράγισε» την άνοδο τι θέση έχει στη μνήμη σου;

«Η νίκη εκείνη απέναντι στην Καρδίτσα ήταν ιστορικής σημασίας, γιατί επέστρεψε τον Ηρακλή εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Το γκολ που πέτυχα σίγουρα θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου για πάντα, όμως αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο είναι τα συναισθήματα όλων εκείνη τη στιγμή. Η χαρά των συμπαικτών, του κόσμου και όλων όσοι βρίσκονταν κοντά στην ομάδα ήταν κάτι μοναδικό και δύσκολα περιγράφεται με λόγια».

Πώς είναι η συνεργασία με τον Βάλτερ Ματσάρι;

«Ο κόουτς, μόνο με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει και από τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει συνεργαστεί, μπορεί να σου προσφέρει πολλά. Από τέτοιους ανθρώπους έχεις μόνο να κερδίσεις. Είναι ένας απόλυτα επαγγελματίας και δίνει μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Ίσως το στοιχείο που τον ξεχωρίζει περισσότερο είναι η αντίληψή του για το παιχνίδι και η φιλοσοφία του, καθώς το σύστημα και ο τρόπος που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα διαφέρουν από όσα έχουμε συνηθίσει».

Τι σημαίνει για σένα να φοράς το περιβραχιόνιο του αρχηγού;

«Το να φοράω το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μια τόσο μεγάλη ομάδα αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Προσπαθώ να υπηρετώ αυτόν τον ρόλο με συνέπεια, επαγγελματισμό και σωστή συμπεριφορά, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Πιστεύω ότι ο αρχηγός δεν είναι αυτός που μιλάει περισσότερο, αλλά εκείνος που δείχνει τον δρόμο με τις πράξεις του και εμπνέει τους συμπαίκτες του καθημερινά».

Ποιος αμυντικός σε δυσκολεύει περισσότερο στις προπονήσεις;

«Ο Τσακλά, με τον οποίο είμαστε συμπαίκτες από πέρσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Ξεχωρίζει για τη δύναμη, την ένταση και τη μαχητικότητα που βγάζει στο παιχνίδι του και αυτό τον κάνει έναν ιδιαίτερα δύσκολο αντίπαλο στις προπονήσεις».

Το μήνυμά σου προς τον κόσμο του Ηρακλή;

«Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα όσο περισσότερο μπορεί, γιατί μας περιμένει μια πολύ δύσκολη, αλλά και πολύ σημαντική χρονιά. Στις χαρές και στις λύπες πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι, να ζωντανέψει ξανά το γήπεδο με τη φωνή και τα συνθήματά του, γιατί η δύναμη που μας δίνει είναι πραγματικά τεράστια. Εύχομαι πάνω απ’ όλα να έχουμε όλοι υγεία και να ζήσουμε μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Ανυπομονώ να σας δούμε όλους στο γήπεδο».