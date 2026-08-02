O Σάντσο προπονείται με ομάδα 10ης κατηγορίας!

Ο Τζέιντον Σάντσο αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και για να μείνει σε φόρμα, κάνει προπονήσεις με ομάδα που αγωνίζεται στην 10η κατηγορία της Αγγλίας!

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, για να βρει την επόμενη ομάδα του, θέλοντας να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Έτσι, επέλεξε να προπονείται στις εγκαταστάσεις της Φλίξτον που αγωνίζεται στην 10η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, σε μια ιδιαίτερη επιλογή για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή.

Για τον Σάντσο, υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο.