Τέμπας κατά Ινφαντίνο: «Δεν πρέπει να παραμείνει πρόεδρος της FIFA»

Κατά του προέδρου της FIFA, τάχθηκε και ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, καλώντας τον Τζιάνι Ινφαντίνο να υποβάλλει την παραίτησή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Χαβιέρ Τέμπας:

«Το γεγονός ότι η FIFA απέσυρε την πρότασή της για την ιδιωτικοποίηση των διοργανώσεών της είναι μια θετική εξέλιξη. Θα ήταν όμως μεγάλο λάθος να πιστέψουμε ότι με αυτό λύθηκε το πρόβλημα της διακυβέρνησης.

Οι συνομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες, τα πρωταθλήματα και οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να αρκεστούν σε αυτή την απόσυρση και να θεωρήσουν ότι το θέμα έκλεισε. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο.

Ξεχάσαμε ήδη την απόσυρση της «μπλε κάρτας» έπειτα από πολιτική παρέμβαση; Την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει ζητήσει την παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο για εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις;

Την απόσυρση κατηγοριών σε ιστορικές υποθέσεις διαφθοράς της FIFA; Τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Τις μονομερείς αποφάσεις για το διεθνές καλεντάρι, τις νέες διοργανώσεις και τις αλλαγές στις μορφές τους, χωρίς ουσιαστικό διάλογο και συμφωνία με όσους επηρεάζονται;

Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μία και μόνο πρόταση. Το πρόβλημα είναι ένα μοντέλο διοίκησης που συγκεντρώνει υπερβολική εξουσία, περιορίζει τους μηχανισμούς ελέγχου και παραγκωνίζει όσους επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν πρέπει να συνεχίσει στην προεδρία της FIFA.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται μια νέα ηγεσία που θα εκσυγχρονίσει τη διακυβέρνηση, θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμών και θα λαμβάνει αποφάσεις μέσα από συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους, αφού πρώτα αξιολογούνται οι αθλητικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές τους, αντί να επιβάλλονται μονομερώς.

Η απόσυρση μιας πρότασης δεν διαγράφει όσα έχουν συμβεί. Είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου».