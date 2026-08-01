Οι Μπλέιζερς έδωσαν την ευκαιρία στον Τζέρεμι Σόχαν

Ο 23χρονος φόργουορντ που είναι διεθνής με την Πολωνία, την σεζόν που ολοκληρώθηκε ξεκίνησε στους Σαν Αντόνιο Σπερς και στη συνέχεια μετακόμισε στους Νιου Γιορκ Νικς ως ελεύθερος πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ο Σόχαν, ωστόσο είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και οι Νικς αποφάσισαν να μην τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, με τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να βγαίνει ξανά ως ελεύθερος στην αγορά.
Τελικά, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία, προσφέροντας τους συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τον Σόχαν να μπαίνει πλέον στην πέμπτη του σεζόν στο NBA.
Free agent forward Jeremy Sochan has agreed to a one-year deal to sign with the Portland Trail Blazers, agent Deirunas Visockas of Gersh Sports tells ESPN. Sochan -- who has averaged 9.9 points, 5.4 rebounds and 2.5 assists entering his fifth NBA season -- finished 2025-26 on the… pic.twitter.com/36ZK4Xhd3f— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2026