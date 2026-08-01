Οι Μπλέιζερς έδωσαν την ευκαιρία στον Τζέρεμι Σόχαν

Ο Τζέρεμι Σόχαν θα πάρει ακόμη μια ευκαιρία στο NBA, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για τη νέα σεζόν.

Ο 23χρονος φόργουορντ που είναι διεθνής με την Πολωνία, την σεζόν που ολοκληρώθηκε ξεκίνησε στους Σαν Αντόνιο Σπερς και στη συνέχεια μετακόμισε στους Νιου Γιορκ Νικς ως ελεύθερος πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Σόχαν, ωστόσο είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και οι Νικς αποφάσισαν να μην τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, με τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να βγαίνει ξανά ως ελεύθερος στην αγορά.

Τελικά, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία, προσφέροντας τους συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τον Σόχαν να μπαίνει πλέον στην πέμπτη του σεζόν στο NBA.