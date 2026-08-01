«Μη εγγυημένο το συμβόλαιο του Χεζόνια στους Καβαλίερς - Η καταλυτική ημερομηνία για το μέλλον του»

Σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια είναι μη εγγυημένο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταλυτική ημερομηνία για το μέλλον του.

Ανατροπή όσον αφορά το συμβόλαιο του Μάρο Χεζόνια με τους Καβαλίερς. Αν και τα αρχικά δημοσίευματα έκαναν λόγο για πλήρως εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κλίβελαντ, τελικά ο Κροάτης φόργουορντ υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Όπως αποκάλυψε ο Μάικλ Σκότο, το συμβόλαιο του Χεζόνια θα γίνει πλήρως εγγυημένο αν ο παίκτης παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας και μετά από τις 15 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία του με την ομάδα μπορεί να «σπάσει» ανά πάσα στιγμή.

Να θυμίσουμε ότι ο 31χρονος Κροάτης φόργουορντ αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και υπέγραψε το minimum συμβόλαιο του NBA, ήτοι 3.066.143 δολάρια. Παράλληλα να σημειώσουμε, ότι αν ο Χεζόνια αποδεσμευθεί από τους Καβαλίερς και γυρίσει στην Ευρώπη, η ομάδα που θα τον κάνει δικό της θα πρέπει να δώσει ακόμη ένα εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως γίνεται καταονητό οι ομάδες της Euroleague δεν μπορούν να... ξεγράψουν τον Κροάτη φόργουορντ, καθώς η παραμονή του στο ΝΒΑ και τους Καβαλίερς δεν θεωρείται δεδομένη.