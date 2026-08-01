Κατάρ για την απόφαση Ινφαντίνο: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου της FIFA»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ εξέφρασε τη στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την οριστική απόσυρση της πρότασης για το FIFA Forward Enterprise.

Παρά το «ναυάγιο» του σχεδίου της FIFA για την πώληση μετοχών των διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές, το Κατάρ πήρε δημόσια θέση υπέρ του Τζιάνι Ινφαντίνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ τόνισε ότι χαιρετίζει την απόφαση του προέδρου της FIFA να αποσύρει την πρόταση, δίνοντας προτεραιότητα στην ενότητα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία του Κατάρ ανέφερε:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποσύρει την πρόταση FIFA Forward Enterprise, προς όφελος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Παρότι η πρόταση είχε θετικά στοιχεία, επικροτούμε τη σοφία της επιλογής να δοθεί προτεραιότητα στην ενότητα μεταξύ των Ομοσπονδιών-Μελών. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ (Qatar Football Association) στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο