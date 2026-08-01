Αδελφές Αλεξανδρή: «Αφιερώνουμε το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα» (vid)

Εμφανώς συγκινημένες και χαρούμενες μετά την κατάκτηση του δεύτερου χρυσού μεταλλίου τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ για την επιτυχία τους, την προετοιμασία που προηγήθηκε, αλλά και τα συναισθήματά τους μετά τον θρίαμβο στο ελεύθερο ντουέτο.

Οι δύο πρωταθλήτριες στάθηκαν στη σκληρή δουλειά που έγινε μαζί με το προπονητικό επιτελείο, αποκάλυψαν ότι ολοκλήρωσαν τη χορογραφία τους μόλις πριν από έναν μήνα και τόνισαν πως η νέα διάκριση τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

Παράλληλα, αφιέρωσαν το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα, στις οικογένειές τους, στις προπονήτριές τους, αλλά και στον θείο τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του «χρυσού» διδύμου:

«Στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο: go for it (πηγαίνετε να το κατακτήσετε) ήταν η τελευταία προτροπή της προπονήτριας μας, Mονγκ Τσεν. Τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα μας αυτές τις δυο μέρες. Είχαμε να αγωνιστούμε ένα χρόνο, και στο ελεύθερο ντουέτο δυο χρόνια. Τη χορογραφία μας, την ολοκληρώσαμε πριν ένα μήνα. Διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας, και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Ο τελικός ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πολύ υψηλού επιπέδου. Τα μετάλλια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς με τις προπονήτριες μας είχαμε δουλέψει πάρα πολύ.

Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, την οικογένεια μας, τις προπονήτριες μας και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά. Το αφιερώνουμε σε όλους όσοι μας πίστεψαν από την αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κ. Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Κούβελο, την έφορο των καταδύσεων κ. Καράμπελα, που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, και μας δίνουν με τον τρόπο τους πολύ μεγάλο κίνητρο. Ασφαλώς μέρος της ομάδας μας είναι και η αδελφή μας που χαίρεται όσο και εμείς. Τώρα το πρόγραμμα έχει διακοπές και μετά προετοιμασία για τις μεγάλες διοργανώσεις του 2027».