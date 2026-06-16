«Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λέικερς και Λεμπρόν»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς και ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ελεύθερος να διαλέξει την επόμενη ομάδα του και έτσι αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι. Αρκετές ομάδες, όπως οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, αλλά οι Λος Άντζελες Λέικερς παραμένουν το φαβορί.

Η free agency στο ΝΒΑ έχει ξεκινήσει και έτσι οι «Λιμνάνθρωποι» δεν έχασαν χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπράιαν Ουίντχορστο του «ESPN» έκανε γνωστό πως ο Λεμπρόν θέλει να ανανεώσει με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ και μάλιστα ανέφερε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο είναι η σύναψη συμφωνίας με τους Λέικερς. Αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τους Λέικερς και πιστεύω ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, πιστεύω ότι ανταλλάσσουν προτάσεις» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος..