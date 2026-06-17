Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου το πρωί της Κυριακής (14/6).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 14 Ιουνίου 2026, στις 07:00, εξαφανίστηκε ο Λεβέντης Νικόλαος, 47 ετών, από την περιοχή της Ζωγράφου στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, στις 16/6/2026 για την εξαφάνισή του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Λεβέντης Νικόλαος έχει ύψος 1.82 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μακρυμάνικη μπλούζα και φόρμα παντελόνι.

Πηγή: newsbomb.gr