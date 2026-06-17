Επεισόδια στη Times Square μεταξύ Αργεντινών και Αλγερινών! (vid)

Αρκετές ώρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έστησαν πάρτι στην εμβληματική πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης, δίνοντας το δικό τους χρώμα.
Η κατάσταση όμως ξέφυγε, αφού Αργεντίνοι και Αλγερινοί ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες κι ακολούθησαν επεισόδια σώμα με σώμα.
🚨 WORLD CUP 2026! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) June 16, 2026
BIG fight between Argentinians and Algerians in Times Square ahead of their match today. 🇦🇷🇩🇿
🎥 @Tarik_Talk pic.twitter.com/8rn79gzN12