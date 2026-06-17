Επεισόδια στη Times Square μεταξύ Αργεντινών και Αλγερινών! (vid)

Δεν ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία, αφού πριν την έναρξη του αγώνα, υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Αρκετές ώρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έστησαν πάρτι στην εμβληματική πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης, δίνοντας το δικό τους χρώμα.

Η κατάσταση όμως ξέφυγε, αφού Αργεντίνοι και Αλγερινοί ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες κι ακολούθησαν επεισόδια σώμα με σώμα.