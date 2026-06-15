Ταϊρίκ Τζόουνς: Η δικαίωση του Αταμάν και ο σύλλογος που τον αγκάλιασε

Ένας προπονητής είπε «όχι». Ένας άλλος σύλλογος είπε «ναι». Τα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους.

Υπάρχουν στιγμές στο άθλημα που ένας προπονητής αποδεικνύει πως η δουλειά του δεν αφορά μόνο τακτικές, χρόνο παικτών και στατιστικά. Αφορά χαρακτήρες. Αφορά ανθρώπους. Αφορά το τι θα φέρεις μέσα σε ένα αποδυτήριο.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε αυτή την απόδειξη όταν ρωτήθηκε για τον Ταϊρίκ Τζόουνς από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Η απάντησή του ήταν αδιαπραγμάτευτη: «δεν τον θέλω, ακόμα κι αν είναι ο τελευταίος παίκτης πάνω στη γη». Όχι εκνευρισμός της στιγμής. Όχι διαπραγμάτευση. Μια ξεκάθαρη, ψύχραιμη κρίση χαρακτήρα από έναν άνθρωπο που είχε κοιτάξει το ιστορικό του Αμερικανού σέντερ στα μάτια, είχε συγκεντρώσει πληροφορίες και ήξερε πως επρόκειτο για παιδί που μπορεί να ανατινάξει τα αποδυτήρια, την ισορροπία, την ομάδα του ή τον αντίπαλο.

Πολλοί τότε ίσως σήκωσαν φρύδι. Τόσο σκληρή γλώσσα για έναν παίκτη με ταλέντο; Τόσο κατηγορηματική άρνηση; Σήμερα, μετά τα γεγονότα του Game 5 στο ΣΕΦ, κανείς δεν ρωτά πλέον. Ο Αταμάν δεν έβαλε την προσωρινή αγωνιστική λύση πάνω από μια πυρηνική βόμβα που πρέπει να κουβαλήσει ο σύλλογος για ακόμα 2 χρόνια.

Το Ιστορικό ενός ανθρώπου που δεν μαθαίνει

Ο Τζόουνς δεν είναι ένας αθλητής που «έκανε ένα λάθος». Είναι ένας αθλητής με μακρύ αρχείο επεισοδίων που μαρτυρούν πρόβλημα συμπεριφοράς χρόνιο και ακόρεστο.

Στην Τουρκ Τέλεκομ, ο Τζόουνς είχε επιτεθεί σε αντίπαλο παίκτη — ένα περιστατικό που πέρασε σχετικά αθόρυβα, αλλά δεν ήταν παρά η πρώτη σελίδα ενός φακέλου που θα συνεχιζόταν να γεμίζει.

Στην Παρτίζαν, σε αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό τον Νοέμβριο του 2024, η εικόνα επαναλήφθηκε με διαφορετικό θύμα: τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Έλληνας προπονητής περιέγραψε ο ίδιος τι συνέβη: «Ο ασίσταντ κόουτς του Ζέλικο μας έβριζε από τον πάγκο σε όλο το ματς και αντάλλαξα κάποιες κουβέντες μαζί του. Μετά ο Ταϊρίκ Τζόουνς μου επιτέθηκε». Ένας παίκτης επιτέθηκε στον αντίπαλο προπονητή. Αυτό δεν είναι τυπική ένταση αγωνιστικού χώρου — είναι παραβίαση κάθε κώδικα αθλητικής συμπεριφοράς.

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μετά από βαριά ήττα της Παρτίζαν από τη Μακάμπι, ο Τζόουνς άνοιξε διάλογο με οπαδούς της δικής του ομάδας που τον αποδοκίμαζαν στις εξέδρες. Με νόημα και χειρονομίες τους κάλεσε να κατέβουν στο παρκέ να τα πουν. Χρειάστηκαν συμπαίκτες να τον απομακρύνουν. Ένας παίκτης που προκαλεί τους οπαδούς του σε ξεκαθάρισμα — αυτό ξεπερνά κατά πολύ κάθε σύνηθες φαινόμενο αγωνιστικής έντασης. Αυτό ήταν αρκετό για να καταστεί ο Τζόουνς ο πλέον ανεπιθύμητος παίκτης στην ιστορία της Παρτίζαν.

Έναν χρόνο αργότερα, στο Game 4 των τελικών της GBL, νέος εντονότατος διάλογος μεταξύ Τζόουνς και Μπαρτζώκα. Δεύτερο επεισόδιο με τον ίδιο άνθρωπο. Ο ίδιος αθλητής, η ίδια συμπεριφορά, διαφορετικό φανελάκι — αυτή τη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Η νύχτα που πέρασε κάθε όριο

Το Game 5 των τελικών, στο ΣΕΦ, έμελλε να γράψει την τελευταία — και πιο σκοτεινή — σελίδα αυτής της ιστορίας.

Ο Τζόουνς δεν αρκέστηκε στην πρόκληση εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν αρκέστηκε στη χειρονομία που έκανε αποχωρώντας τραυματίας, στρεφόμενος απέναντι στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μπήκε στα αποδυτήρια της αντίπαλης ομάδας. Και εκεί χτύπησε με γροθιές τον Κέντρικ Ναν — έναν τραυματισμένο παίκτη που βρισκόταν στον χώρο της ομάδας του, στη μεγαλύτερη νύχτα της σεζόν.

Η αποκάλυψη που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανατριχιαστική: ο Τζόουνς δεν χτύπησε τον Ναν μόνο στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως, τον είχε χτυπήσει εκτός φάσης κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα κάταγμα στα πλευρά. Η επίθεση στα αποδυτήρια ήταν συνέχεια, όχι ξεκίνημα.

Ο Αταμάν επέστρεψε μπροστά στις κάμερες έξαλλος: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος. Ποιος είναι αυτός;». Ο ΠΣΑΚΚ καταδίκασε την επίθεση ως «απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή».

Ο σύλλογος που τον αγκάλιασε

Ο Τζόουνς δεν έφτασε στον Ολυμπιακό χωρίς παρελθόν. Έφτασε *με* παρελθόν — και η διοίκηση το γνώριζε. Ο Ολυμπιακός, ο σύλλογος που υιοθέτησε ως μότο την «Νίκη με κάθε κόστος», διάλεξε να επενδύσει σε έναν αθλητή του οποίου το ιστορικό έφερνε ακριβώς αυτό που υπόσχεται το σλόγκαν: *οτιδήποτε*, *με οποιοδήποτε κόστος*.

Αυτή είναι η πιο ενοχλητική διάσταση της υπόθεσης. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που «βγήκε εκτός ορίων» σε μια στιγμή αδυναμίας. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει δείξει επανειλημμένα ποιος είναι, και έναν σύλλογο που διάλεξε να τον βάλει στη βιτρίνα του ως πρωταγωνιστή.

Τι μήνυμα στέλνει αυτό; Ότι αρκεί να κερδίζεις; Ότι η συμπεριφορά είναι δευτερεύον ζήτημα αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά; Ότι ένας σύλλογος μπορεί να αγνοεί επιδεικτικά το ήθος ενός αθλητή και στη συνέχεια να εκπλήσσεται όταν αυτό το ήθος εκδηλώνεται στα αποδυτήρια του ΣΕΦ;

Ο άνθρωπος που είχε δίκιο

Ο Εργκίν Αταμάν δεν χρειαζόταν να δει τα βίντεο από το ΣΕΦ για να ξέρει. Ήξερε ήδη. Αρνήθηκε τον Τζόουνς — και δικαιώθηκε πανηγυρικά.

Η μεγαλύτερη απόφαση ενός προπονητή δεν είναι πάντα ποιον θα παίξει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Είναι μερικές φορές ποιον *δεν* θα φέρει ποτέ μέσα στα αποδυτήρια. Ο Αταμάν έκανε τη σωστή επιλογή, χωρίς να λυγίσει σε πιέσεις ή στη λάμψη του ταλέντου.

Το ελληνικό μπάσκετ, η νεολαία που παρακολουθεί τους αγώνες και τα παιδιά που φοράνε φανελάκια αθλητών χρειάζονται σωστά παραδείγματα. Ο Τζόουνς είναι αντιπαράδειγμα, αδιαμφισβήτητο και πλήρες. Και ο σύλλογος που τον επέλεξε, γνωρίζοντας ποιος είναι, έχει κι αυτός ένα μερίδιο στις ευθύνες αυτής της νύχτας.

* Η νίκη με κάθε κόστος. Κάπου εδώ έρχεται η ώρα να πληρωθεί ο λογαριασμός.