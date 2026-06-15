Ισπανία: Έτοιμος ο Γιαμάλ για την πρεμιέρα με το Πράσινο Ακρωτήρι

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε ξεκαθάρισε πως ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξανά στη διάθεση της εθνικής Ισπανίας ενόψει της πρεμιέρας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο νεαρός άσος είχε μείνει εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμού, ωστόσο ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα αποκατάστασής του και συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού για την αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Παρότι δεν αναμένεται να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είναι έτοιμος να προσφέρει λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το τεχνικό επιτελείο.

«Τα καλά νέα είναι ότι ο Λαμίν είναι σε άριστη κατάσταση. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο στην κατάσταση που θέλαμε. Είναι καλά, όπως ο Νίκο (Γουίλιαμς) και ο Βίκτορ (Μουνιόθ). Είναι όλοι διαθέσιμοι, αν και κάποιοι δεν θα παίξουν ολόκληρο το παιχνίδι.

Οι γιατροί λένε ότι ο Λαμίν μπορεί να παίξει αύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Όχι να παίξει 90 λεπτά φυσικά, αλλά να παίξει μερικά λεπτά, ναι... Η διαδικασία (με τον Γουίλιαμς) είναι παρόμοια. Δουλεύουν μαζί πολλές μέρες, πολλές ώρες, και με τη σχέση που έχουν, είναι ευτυχισμένοι. Θα μπορούσαν να παίξουν, αν πιστεύουμε ότι το απαιτεί το παιχνίδι».

Ο Ισπανός προπονητής τοποθετήθηκε και για τον Μαρκ Κουκουρέγια, βάζοντας τέλος στα σενάρια που αμφισβητούσαν την αφοσίωση και τη συγκέντρωσή του στην εθνική ομάδα.

«Αν είναι καλά νέα για τον Κούκου ή κάποιον άλλον, θα το γιορτάσουμε. Δεν μιλάω για συλλόγους, αλλά αν με ρωτήσετε για τον Κουκουρέγια στην εθνική ομάδα, θα σας πω ότι είναι πολύ πειστικός. Είναι μαζί μας από τα 17 του, ξέρω την απόδοσή του, την ποιότητα και τις δυνατότητές του. Μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο, χωρίς αμφιβολία».

Η Ισπανία κάνει την έναρξη των υποχρεώσεών της στον όμιλο Η, απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί την πορεία της στη διοργάνωση.

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