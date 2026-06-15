Άρης: Τα εκατομμύρια της Αλ Ντιρίγια θα κρίνουν το μεταγραφικό μπάτζετ

Η μεταγραφή του Κλείτον Ντιαντί αποτελεί "σταθμό" στον καλοκαιρινό σχεδιασμό του Άρη - Ολοκληρώνεται το DEAL με Αλ Ντιρίγια

"Μίδας" του Άρη τείνει να γίνει ο Κλέιτον Ντιαντί. Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ έδειξε θετικότατα στοιχεία στην φετινή σεζόν με την φανέλα της Αλ Ντιρίγια, με τους Σαουδάραβες να δίνουν γη και ύδωρ ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Η άνοδος της ομάδας στην πρώτη κατηγορία ενεργοποιεί την ρήτρα του παίκτη και το ποσό που αναμένεται να μπει στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια.

Ένα τέτοιο ποσό, όπως είναι προφανές, καθιστά την εύρεση παικτών από το πάνω ράφι πιο εφικτή υπόθεση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τους ανθρώπους του Άρη να βρίσκονται σε φάση αναμονής για την επισημοποίηση της μεταγραφής.