 «Υποψήφιο το Αμβούργο αντί της Μονακό στον όμιλο του ΠΑΟΚ»

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Μονακό συνεχίζεται, με το ενδεχόμενο να μείνει εκτός και του EuroCup να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου, που αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον όμιλο D του EuroCup, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν της έχουν επιτρέψει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να αποβληθεί και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τη θέση της θα μπορούσε να πάρει η ομάδα του Αμβούργου, οι Χάμπουργκ Τάουερς, όπως σημειώνει ο Ρούπερτ Φάμπιχ. Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο γερμανικός σύλλογος να πάρει τη θέση των Μονεγάσκων στη διοργάνωση.

Έτσι, ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία της στο EuroCup, καθώς η συμμετοχή της εξαρτάται από το αν θα καταφέρει να καλύψει τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις. Εφόσον τελικά η Μονακό δεν μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση, το Αμβούργο φαίνεται πως βρίσκεται σε ετοιμότητα για να καλύψει τη θέση της.

Υπενθυμίζεται πως ο Δ’ όμιλος του Eurocup αποτελείται από τις εξής ομάδες: Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρόμα, Λιετκαμπέλις, ΠΑΟΚ, Μπότεβγκαρντ.