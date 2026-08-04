Ο Ποκουσέφσκι «έπαιξε» για ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά «πάει στη Λοκομοτίβ Κουμπάν»

Το όνομα του Αλεξέι Ποκουσέφσκι «έπαιξε» το τελευταίο διάστημα για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη με αφορμή το ελληνικό διαβατήριο που θα μπορούσε να αποκτήσει.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Ρώσος δημοσιογράφος Αρτέμ Κομάροφ, ο 24χρονος φόργουορντ, ο οποίος αποχαιρέτησε την Παρτίζαν, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Ο Ποκουσέφσκι αναμένεται να μετακομίσει στο Κρασνοντάρ και να αγωνιστεί στη VTB League τη σεζόν 2026/27, με στόχο να βρει ξανά τον καλό του εαυτό και να επανεκκινήσει την καριέρα του.

Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ σε 12 λεπτά συμμετοχής σε 27 παιχνίδια της EuroLeague. Στην Αδριατική Λίγκα μέτρησε 7.5 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά 16.3 λεπτά σε 16 αναμετρήσεις.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στο NBA με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σάρλοτ Χόρνετς.