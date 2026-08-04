Ακαδημία ΔΕΚΑ: «Ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε ρότα – Ο ΠΑΟΚ μας δίνει τη δυνατότητα»

Μια μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η Ακαδημία ΔΕΚΑ γνωστοποίησε και εκείνη με τη σειρά της τη συνεργασία με τους «ασπρόμαυρους» σε U15, U16, U18 και Άνδρες.

Η ανακοίνωση της ακαδημίας αναφέρει:

«Ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε ρότα και να επικεντρωθούμε στην Ακαδημία μας που πάντα ήταν η ναυαρχίδα μας. Η Συνεργασία μας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μας δίνει αυτήν τη δυνατότητα διατηρώντας παράλληλα το πρόγραμμα στα αγωνιστικά τμήματα U15, U16, U18 και δίνοντας βάση στην ανδρική αναπτυξιακή μας ομάδα ως θυγατρική της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

11 Χρόνια αυταπάρνησης από όλους τους ανθρώπους του οργανισμού της ακαδημίας ΔΕΚΑ έφερε ένα αποτέλεσμα που είναι παράδειγμα και παρακαταθήκη για την αναπτυξιακή δομή μιας ομάδας.

Τα υπόλοιπα στο γήπεδο και όχι πολλά λόγια. Άλλωστε αυτό ήταν που μας χαρακτήριζε σαν ομάδα και αυτό θα συνεχίσει να είναι η ταυτότητα μας. Πολλή δουλειά και λίγα λόγια.»