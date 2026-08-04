Το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η καταστροφική φωτιά στην Αττικοβοιωτία – Λιωμένα καλώδια ρεύματος

Φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η καταστροφική φωτιά στην Αττικοβοιωτία έχουν έρθει στο φως.

Οι εικόνες καταγράφουν την περιοχή πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της πύρινης λαίλαπας, παρέχοντας μία οπτική αναπαράσταση των γεγονότων.

Οι αρχές ερευνούν την προέλευση της φωτιάς και αξιολογούν τις ζημιές που προκλήθηκαν. Η ανάλυση αυτών των ντοκουμέντων αναμένεται να συμβάλει στην κατανόηση των αιτίων και στην πρόληψη μελλοντικών περιστατικών.

Τα τελευταία πέντε εικοσιτετράωρα οι πυροσβέστες δίνουν έναν τεράστιο αγώνα.

Με αυταπάρνηση απέναντι στις φλόγες, τους καπνούς και τους θυελλώδεις ανέμους, μένουν στις θέσεις τους και παλεύουν ασταμάτητα, μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία.

Η μάχη μοιάζει να είναι δίχως τέλος.

Πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές παραμένουν στην πρώτη γραμμή, δίνοντας ένα τιτάνιο αγώνα, απέναντι σε ένα πύρινο μέτωπο που δοκιμάζει διαρκώς τις αντοχές τους.

Ασύμμετρος εχθρός τους, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ισχυρές ριπές που αλλάζουν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργούν νέες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Σπίτια κάηκαν ολοσχερώς, υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό.

Πηγή: newsit.gr