Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν Κανάλι: Που θα το δω live

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (04/08), με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν, την ώρα έναρξης και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το πότε παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.

Πού θα δω το Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν και τι ώρα;

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση, πριν από τη ρεβάνς στην Ολλανδία.

Δείτε το Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν κανάλι!

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