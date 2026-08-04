Γιάννης «πληρώνει» τα 500 ή Σπανούλης... παραιτείται

Ο Χρήστος Σταθόπουλος γράφει για το νέο σίριαλ Εθνική-Αντετοκούνμπο που άρχισε πάλι να παίζεται στα... θερινά σινεμά.

Ακούγεται υπερβολικός, παραπλανητικός ο τίτλος; Βεβαίως, αλλά περισσότερο υπερβολικό μου φαίνεται να κινδυνεύει η Ελλάδα να δώσει δύο «τελικούς» χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την ώρα που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.

Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα γελάμε με όλη αυτή την ιστορία. Ότι θα βρεθούν τα 500.000 ευρώ της ασφαλιστικής εγγύησης, οι Μαϊάμι Χιτ θα πουν το «ναι» και ο Γιάννης θα είναι κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία.

Αν, όμως, δεν συμβεί αυτό, επιτρέψτε μου να το πω λίγο διαφορετικά: Γιάννη, πλήρωσέ τα εσύ τα... 500 grand.

Προφανώς και τρολάρω. Προφανώς και δεν είναι δική του υποχρέωση. Δεν είναι ούτε ασφαλιστική εταιρεία ούτε η Ομοσπονδία. Είναι, όμως, τόσο παράλογο αυτό που ζούμε, που φτάνεις να λες τέτοιες κουβέντες μόνο και μόνο επειδή αρνείσαι να πιστέψεις ότι η Ελλάδα μπορεί να χάσει τον κορυφαίο παίκτη της για μισό εκατομμύριο ευρώ.

Κι εδώ τελειώνει το τρολάρισμα, διότι από εδώ και πέρα αρχίζουν τα σοβαρά. Δε με νοιάζει αν υπεύθυνος είναι ο Λιόλιος ή... ο Νιόνιος, αλλά δεν γίνεται οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να βρίσκουν λύσεις με τις ομάδες του ΝΒΑ και εμείς να συζητάμε ακόμη αν θα παίξει ο άνθρωπος που έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να έρθει στην Εθνική.

Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και μαζί με αυτό γεννιέται ένα ακόμη ερώτημα: Ο Βασίλης Σπανούλης πώς αισθάνεται;

Δεν περιμένω να ανοίξει μέτωπο με την Ομοσπονδία λίγες ημέρες πριν από δύο αγώνες που μοιάζουν με τελικούς. Θα ήταν λάθος και θα έκανε ζημιά στην ίδια την ομάδα. Από την άλλη, όμως, πώς μπορεί να μη νιώθει εκτεθειμένος; Προετοιμάζει δύο παιχνίδια που θα κρίνουν μια πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν γνωρίζει αν θα έχει μαζί του έναν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, οι αντίπαλοι κάνουν ό,τι χρειάζεται για να έχουν διαθέσιμα τα δικά τους μεγάλα όπλα. Οι διεθνείς άραγε δεν το σκέφτονται; Δεν επηρεάζονται όταν βλέπουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να στερηθούν τον φυσικό τους ηγέτη πριν από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς;

Ειλικρινά πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί λύση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει με τον Γιάννη εκτός Εθνικής. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική. Αν, όμως, γίνει το αδιανόητο, αν ο Αντετοκούνμπο δεν παίξει και η Ελλάδα μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε η κουβέντα δεν μπορεί να τελειώσει με ένα «δεν τα καταφέραμε».

Θα αφορά πρώτα την Ομοσπονδία, που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του μεγαλύτερου Έλληνα αθλητή της εποχής μας, παρότι ο ίδιος ήθελε να αγωνιστεί. Και, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, θα αφορά και τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν θα φταίει ο ίδιος, το ξεκαθαρίζουμε. Αλλά επειδή κανένας προπονητής δεν μπορεί να κρίνεται δίκαια όταν δεν του εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να πετύχει, τότε -σε αυτή την ακραία περίπτωση- ίσως να πρέπει να τους ευχαριστήσει όλους και να χαιρετήσει.

Άλλο να πολεμάς με όλα τα όπλα σου κι άλλο να σε αναγκάζουν να πας στη μάχη χωρίς το μεγαλύτερο.